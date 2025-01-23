Стало известно, чем обернется взятие Соленого в ДНР под контроль ВС РФ

Взятие под контроль ВС РФ населенного пункта Соленое возле Красноармейска (украинское название Покровск) позволит российским войскам ускорить продвижение к границе Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Соленое позволяет усилить огневое давление на гарнизон противника в районе шахты «Покровское», — сообщил собеседник агентства.

Также ВС РФ смогут усилить огневое давление на населенный пункт Удачное.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные вступили в бой с штурмовиками украинской бригады «Лють».

По данным ведомства, боестолкновения идут в Донецкой народной республике.

Отмечается, что в последние сутки бои шли в районе Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки в Донецкой народной республики.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.