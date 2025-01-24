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Беспилотник ВСУ врезался в здание вуза в Брянске

Беспилотник ВСУ врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, всего город атаковали минимум шесть БПЛА. Один дрон повредил фасад и остекление на верхних этажах частного вуза.

В результате атаки в здании началось возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Больше всего их было именно в Брянской области, уточнили в ведомстве.

Позднее сообщалось, что еще три дрона уничтожили над Ленинградской областью.

Кроме того, еще один беспилотник был уничтожен в подмосковном Сергиевом Посаде.

Ранее в Ростовской области предотвратили атаку беспилотников ВСУ.

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