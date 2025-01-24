Три украинских беспилотника уничтожены на севере России

Минобороны: три беспилотника ВСУ уничтожены над Ленинградской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью утром 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в период с 6:00 до 7:00 мск.

Других подробностей не приводится.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.

В Рязани после атаки дронов произошел пожар в районе нефтеперерабатывающего завода.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.