Военные сбили дрон в Подмосковье

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщила администрация городского округа, передает РИА Новости.

Отмечается, что в результате падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений не последовало.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.

Позднее еще три дрона уничтожили над Ленинградской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.