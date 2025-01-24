ВСУ ночью пытались атаковать заводы в двух регионах России

Mash: ВСУ ночью предприняли атаку на завод в Брянске и нефтезавод в Энгельсе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 января предприняли попытку атаковать заводы в регионах России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о заводе «Кремний» в Брянске, где обломки вражеского беспилотника упали рядом с производством, и нефтеперерабатывающем заводе в Энгельсе. Жители Саратовской области до атаки дрона слышали как минимум семь взрывов в небе.

В атаке на предприятия украинские военные, предварительно, задействовали дальнобойный беспилотник типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».

Life сообщал, что в Рязани после падения дрона ВСУ «Лютый» загорелся частный дом. Перед этим стало известно о десяти взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода АО «РНПК» под Рязанью.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.

Ранее появились кадры пожара на НПЗ в Ростовской области после атаки БПЛА и ракет ВСУ.