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В Липецкой области объявили воздушную опасность

Артамонов: на территории Липецкой области объявлена воздушная опасность
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Shutterstock/Oleg Elkov

На территории Липецкой области объявили воздушную опасность желтого уровня. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Также Артамонов сообщил, что на территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявлена угроза атаки БПЛА красного уровня.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — написал губернатор региона.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в период с 19:00 до 22:00 мск дежурные средства ПВО сбили над четырьмя регионами России 49 украинских беспилотников.

Так, над территорией Курской области уничтожили 37 дронов. Над Брянской областью сбили семь беспилотников, а над территорией Крыма — четыре. Еще один аппарат уничтожили над Белгородской областью.

Ранее власти Украины заявили о повреждении админздания в Николаеве.

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