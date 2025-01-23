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Системы ПВО за вечер сбили 49 беспилотников ВСУ над Россией

Минобороны: системы ПВО сбили 49 беспилотников ВСУ над регионами РФ за вечер
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 23 января сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«23 января в период с 19:00 мск до 22:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 37 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 7 над территорией Брянской области, 4 над территорией Республики Крым и 1 над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три населенных пункта в регионе подверглись атакам со стороны украинских войск. По его словам, под удар попали город Грайворон, а также села Заречье-Первое и Толоконное.

Накануне дежурные средства ПВО России сбили один беспилотник ВСУ над территорией Курской области.

Ранее на Западе признали отсутствие у ВСУ средств для обороны.

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