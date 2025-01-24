Еще один БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил о БПЛА, сбитом в Троицком административном округе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Троицком административном округе Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

До этого Собянин рассказал, что силы противовоздушной обороны министерства обороны России сбили два беспилотных летательных аппарата в городском округе Подольск, направлявшихся в сторону Москвы, а также отразили атаки дронов в городском округе Коломна и Раменском.

Накануне сообщалось, что три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск.

Предварительно, во всех трех случаях удалось обойтись без пострадавших. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, в том числе они уточняют информацию о последствиях ударов.

23 января в министерстве обороны России заявили, что за сутки российскими войсками были сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали Энергодар.