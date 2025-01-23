ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по жилому дому в городе Грайворон. В результате в здании оказались повреждены фасад, кровля и остекление.

«В селе Заречье-Первое в результате прилета снаряда в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ворота. В соседнем домовладении разрушены надворные постройки», — добавил губернатор.

Еще одной целью стало село Толоконное, оно было атаковано украинским беспилотником. Как рассказал Гладков, из-за действий ВСУ в населенном пункте был поврежден один легковой автомобиль.

Предварительно, во всех трех случаях удалось обойтись без пострадавших. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, в том числе они уточняют информацию о последствиях ударов.

22 января оперативный штаб Белгородской области принял решение об отселении жителей села Терезовка, расположенного в Шебекинском городском округе. Комментируя ситуацию, глава региона заявил, что власти пошли на такой шаг с учетом оперативной обстановки.

Ранее украинские дроны атаковали два предприятия в Белгородской области.