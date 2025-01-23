Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: четыре дома оказались повреждены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по жилому дому в городе Грайворон. В результате в здании оказались повреждены фасад, кровля и остекление.

«В селе Заречье-Первое в результате прилета снаряда в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и ворота. В соседнем домовладении разрушены надворные постройки», — добавил губернатор.

Еще одной целью стало село Толоконное, оно было атаковано украинским беспилотником. Как рассказал Гладков, из-за действий ВСУ в населенном пункте был поврежден один легковой автомобиль.

Предварительно, во всех трех случаях удалось обойтись без пострадавших. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, в том числе они уточняют информацию о последствиях ударов.

22 января оперативный штаб Белгородской области принял решение об отселении жителей села Терезовка, расположенного в Шебекинском городском округе. Комментируя ситуацию, глава региона заявил, что власти пошли на такой шаг с учетом оперативной обстановки.

Ранее украинские дроны атаковали два предприятия в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами