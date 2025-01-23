Российские средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российскими войсками были сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для устранения вражеских летательных аппаратов были использованы российские средства ПВО.

Также сообщается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами были нанесены удары по объектам промышленности Украины, а также живой силе противника в 144 районах.

ВСУ регулярно используют беспилотники для атаки российских регионов. 23 января сообщалось, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили четыре украинских беспилотника в Белгородской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что региональный оперативный штаб принял решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа. Он пояснил, что причиной является оперативная обстановка в регионе.

Ранее ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали Энергодар.