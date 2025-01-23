Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ

Минобороны: российские ПВО сбили 29 украинских БПЛА
close
Inna Varenytsia/Reuters

За прошедшие сутки российскими войсками были сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для устранения вражеских летательных аппаратов были использованы российские средства ПВО.

Также сообщается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами были нанесены удары по объектам промышленности Украины, а также живой силе противника в 144 районах.

ВСУ регулярно используют беспилотники для атаки российских регионов. 23 января сообщалось, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили четыре украинских беспилотника в Белгородской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что региональный оперативный штаб принял решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа. Он пояснил, что причиной является оперативная обстановка в регионе.

Ранее ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали Энергодар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами