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Россия поднимет в ООН вопрос о преступлениях Украины

В ООН пройдет неформальное заседание по зверствам ВСУ против мирного населения
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Совете Безопасности ООН пройдет неформальное заседание по зверствам Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского постпредства.

Заседание «Вне поля боя: зверства ВСУ в отношении мирного населения» по «формуле Арриа» пройдет в 18:00 мск, при этом «основой» заседания станут данные по действиям ВСУ в Селидово, о чем заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

19 января российский боец группировки Вооруженных сил РФ «Север» рассказал, что в селе Русское Поречное в подвалах домов были обнаружены тела замученных украинскими солдатами мирных жителей.

17 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение последних двух недель военнослужащие страны освободили четыре населенных пункта в Курской области. Речь шла о Леонидово, Александрии, Кругленьком и Русском Поречном. В боях за них принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее Минобороны прокомментировало текущую ситуацию в Курской области.

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