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Минобороны прокомментировало текущую ситуацию в Курской области

Минобороны РФ: украинские войска за сутки потеряли 445 солдат в Курской области
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Reuters

Украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла свыше 445 солдат. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Противник также лишился одного БТР, 13 бронемашин и 22 легковых автомобилей.

Отмечается, что за сутки войска группировки «Север» поразили позиции подразделений 13 бригад и штурмового батальона ВСУ в районах Леонидово, Куриловки, Дарьино, Марьевки, Локни, Нижнего Клина, Махновки, Черкасского Поречного и Новой Сорочины в Курской области. Также была отбита контратака украинских штурмовиков.

Помимо этого, ВС РФ ударили по позициям врага в Сумской области силами артиллерии и авиации. ВСУ лишились живой силы и техники рядом с населенными пунктами Гуево, Викторовка, Александрия, Кругленькое, Казачья Локня, Никольский, Лебедевка, Русское Поречное, Рубанщина, Беловоды, Свердликово и Журавка.
 
Всего с начала боев в Курской области противник потерял почти 46 тысяч солдат, 262 танка, 204 БМП, 143 БТР, а также сотни единиц другой техники, включая 11 РСЗО HIMARS производства США

Российская армия отражает атаки ВСУ в Курской области с 6 августа. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин считает, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Хинштейн рассказал об ударе ВСУ по Льгову.

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Атаки на Курскую область
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