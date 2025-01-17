Минобороны РФ сообщило об отступлении ВСУ в Курской области

Наступление российских войск в Курской области идет на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери в регионе и отступают, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Как уточнили в Минобороны РФ, к настоящему времени российские военные взяли под свой контроль 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой ВСУ территории Курской области (1268 кв. км).

По данным ведомства, в течение двух недель января группировка войск «Север» освободила от ВСУ четыре населенных пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Утром 17 января командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» сообщил, что украинская армия перебрасывает резервные подразделения и технику НАТО для поддержки наступления против российской группировки войск «Север». По его словам, большая часть вооружения, которая используется украинскими военными на Курском направлении, представляет собой иностранные образцы, в том числе из НАТО и западных стран.

Ранее российский солдат сбил дрон ВСУ ударом головы.