Губернатор Липецкой области рассказал о сбитом БПЛА

Артамонов: БПЛА подавлен на границе Липецкой и Курской областей

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был подавлен на границе Липецкой и Курской областей. Об этом сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что дрон упал в поле в Воловском районе. Пострадавших и разрушений нет, на место происшествия были направлены представители оперативных служб, добавил Артамонов.

Он подчеркнул, что средства обнаружения и подавления находятся в состоянии постоянной готовности.

До этого на территории Липецкой области объявили воздушную опасность желтого уровня.

Также в министерстве обороны России сообщили, что в период с 19:00 до 22:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили над четырьмя регионами России 49 украинских беспилотников.

Так, над территорией Курской области уничтожили 37 дронов. Над Брянской областью сбили семь беспилотников, а над территорией Крыма — четыре. Еще один аппарат уничтожили над Белгородской областью.

Ранее власти Украины заявили о повреждении админздания в Николаеве.