Власти Украины заявили о повреждении админздания в Николаеве

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что в ночь на среду в Николаеве повредили административное здание.

Этой же ночью украинский 24-й телеканал сообщал о нескольких взрывах в городе.

Утром 22 января глава местной региональной администрации Сергей Лысак сообщал, что в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины предприятие получило повреждения. По его словам, на объекте произошел пожар, который спасатели смогли ликвидировать.

Накануне сообщалось, что в Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины произошли взрывы. На тот момент в Днепропетровской и еще нескольких областях Украины действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве произошли взрывы.