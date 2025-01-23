Сырский объяснил секретность в ВСУ

Сырский заявил, что успех операций ВСУ возможен только при полной секретности

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что успех операций ВСУ возможен только при полной секретности. Его слова приводит «РБК-Украина».

По словам Сырского, успех военных операций возможен только при сохранении их секретности, в том числе в аспектах, касающихся перемещений тех или иных подразделений.

«Мы же не работаем на широкую общественность. Все эти действия, конечно, успешны только тогда, когда ни враг, ни общество не знает», — пояснил военный.

До этого Сырский доложил генштабу США о тяжелой обстановке на фронте.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о ситуации на фронте. Украинский лидер отметил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на востоке страны, где сконцентрировано значительное количество российских войск и техники.

Ранее стало известно, что Зеленский подозревает Сырского в саботаже.