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Сырский объяснил секретность в ВСУ

Сырский заявил, что успех операций ВСУ возможен только при полной секретности
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Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что успех операций ВСУ возможен только при полной секретности. Его слова приводит «РБК-Украина».

По словам Сырского, успех военных операций возможен только при сохранении их секретности, в том числе в аспектах, касающихся перемещений тех или иных подразделений.

«Мы же не работаем на широкую общественность. Все эти действия, конечно, успешны только тогда, когда ни враг, ни общество не знает», — пояснил военный.

До этого Сырский доложил генштабу США о тяжелой обстановке на фронте.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о ситуации на фронте. Украинский лидер отметил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на востоке страны, где сконцентрировано значительное количество российских войск и техники.

Ранее стало известно, что Зеленский подозревает Сырского в саботаже.

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