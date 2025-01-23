Эксперт допустил, что главкома ВСУ подозревают в саботаже

В офисе президента Украины Владимира Зеленского могли возникнуть подозрения относительно главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что может быть связано с последующими массовыми задержаниями высокопоставленных украинских офицеров. Об этом в интервью mk.ru заявил политический эксперт Александр Чаленко.

Чаленко выдвинул предположение о том, что Зеленский может намереваться уволить Сырского.

«Есть вероятность, что офис президента считает Сырского саботажником, который игнорирует указания и планы Банковой», — сказал эксперт.

Он также отметил, что за репрессиями против командиров ВСУ может стоять и сам Зеленский, который желает избавиться от Сырского «любыми средствами». При этом для увольнения необходимы веские основания, например, можно попробовать обвинить главкома в неудачах обороны Харьковской области.

Чаленко также добавил, что, в отличие от своего предшественника Валерия Залужного, Сырский всегда оставался близким человеком Зеленского. Однако последний, возможно, начал относиться к главкому с недоверием из-за его попыток отговорить от вторжения в Курскую область, предположил эксперт.

16 января Сырский доложил генштабу США о тяжелой обстановке на фронте.

Ранее депутат Рады раскрыла сумму премий Сырского.