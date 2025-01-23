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Военного прокурора арестовали за организацию побегов военных из зоны спецоперации

«Ъ»: военного прокурора арестовали за вывоз дезертиров из зоны СВО
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РИА Новости

Сотрудника военной прокуратуры, который выступал гособвинителем по делам против военнослужащих, арестовали за помощь в вывозе дезертиров из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Как стало известно «Ъ», сотрудника военной прокуратуры, выступавшего гособвинителем по уголовным делам в отношении военнослужащих, арестовали за вывоз дезертиров из зоны проведения специальной военной операции», — говорится в публикации.

По данным источника, получив незаконное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, подполковник юстиции Алексей Ахрамешин вывез из зоны боевых действий уроженца Сочи, решившего дезертировать на родину, за что был задержан в одном из подразделений Центрального военного округа.

Помощника прокурора доставили в Москву, где сотрудники главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России предъявили ему обвинение рамках статьи 290 УК РФ (получение взятки). 235-й гарнизонный военный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит для добровольцев уголовное наказание за преступления против военной службы. В указе отмечено, что преступлениями против военной службы являются деяния против порядка ее прохождения.

Ранее судья объяснил низкое число оправдательных приговоров в России.

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