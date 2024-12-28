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В России ввели для добровольцев наказание за преступления против военной службы

Путин ввел уголовное наказание добровольцев за преступления на военной службе

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит для добровольцев уголовное наказание за преступления против военной службы. Текст документа опубликован на портале с официальными правовыми актами.

В указе отмечено, что преступлениями против военной службы являются деяния против порядка ее прохождения. Речь идет о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, насильственных действиях в отношении начальника, самовольном оставлении части или места службы, а также дезертирстве, симуляции болезни, уничтожении военного имущества и добровольной сдаче в плен.

Если раньше к уголовной ответственности за вышеперечисленные деяния привлекали срочников, контрактников и граждан, находящихся в запасе, то теперь к ним добавили добровольцев, которые отправились на СВО.

До этого Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе на СВО.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.

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