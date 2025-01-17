Судья объяснил низкое число оправдательных приговоров в России

Российская судебная система не предполагает оправдательных приговоров. Об этом заявил председатель Красноярского краевого суда в эфире радиостанции «Красноярск Главный».

Фуга ответил на вопрос жительницы региона, дозвонившейся до радиостанции во время прямого эфира.

«У нас не система США, когда обвинитель и адвокат представляют доказательства. У нас идет следствие, и если следствие приходит к выводу, что человек невиновен, тогда его дело просто-напросто прокурор не отправляет в суд», — сказал он.

По данным Верховного суда, процент оправдательных приговоров за 2023 год — 0,25%. Всего рассмотрено 694 тысячи уголовных дел, из них только 1874 — оправдательных.

Недавно суд смягчил приговор капитану Игорю Пашкову, который ошибочно сбил российский вертолет Ми-8 вместо беспилотника. Мужчине грозило до семи лет колонии, однако суд первой инстанции ограничился тремя годами колонии-поселения.

Ранее суд арестовал подозреваемого по делу о краже средств из банковских ячеек.