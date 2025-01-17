Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судья объяснил низкое число оправдательных приговоров в России

Судья Фуга: российская судебная система не предполагает оправдательных приговоров
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Российская судебная система не предполагает оправдательных приговоров. Об этом заявил председатель Красноярского краевого суда в эфире радиостанции «Красноярск Главный».

Фуга ответил на вопрос жительницы региона, дозвонившейся до радиостанции во время прямого эфира.

«У нас не система США, когда обвинитель и адвокат представляют доказательства. У нас идет следствие, и если следствие приходит к выводу, что человек невиновен, тогда его дело просто-напросто прокурор не отправляет в суд», — сказал он.

По данным Верховного суда, процент оправдательных приговоров за 2023 год — 0,25%. Всего рассмотрено 694 тысячи уголовных дел, из них только 1874 — оправдательных.

Недавно суд смягчил приговор капитану Игорю Пашкову, который ошибочно сбил российский вертолет Ми-8 вместо беспилотника. Мужчине грозило до семи лет колонии, однако суд первой инстанции ограничился тремя годами колонии-поселения.

Ранее суд арестовал подозреваемого по делу о краже средств из банковских ячеек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами