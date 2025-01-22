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В Европе согласились с критикой Трампа стран НАТО, не вкладывающихся в оборону

Каллас: Трамп прав, страны НАТО не тратят достаточно средств на оборону
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прав, говоря, что страны-члены НАТО не вкладывают достаточно средств на оборону. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает Reuters.

По словам политика, сейчас «время не на стороне России», но оно также необязательно может быть стороне НАТО, поскольку страны альянса «пока делают недостаточно».

«Ни у кого из нас не должно быть сомнений в том, что мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Но нам также нужно готовиться к войне», — заявила Каллас.

21 января Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Политик подчеркнул, что между Соединенными Штатами и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. По мнению Трампа, НАТО нужно платить больше средств, и им так или иначе придется сравнять счет с США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу проснуться.

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