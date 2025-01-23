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Медведев ответил на ультиматум Зеленского

Медведев назвал лучшим ответом на ультиматум Зеленского действия ВС РФ
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Лучшим ответом на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского являются действия Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Брянскую область, фрагмент которой он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Наши противники не унимаются. Продолжаются не только атаки, но и различные словесные интервенции, ультиматумы разные выставляются. Вот уже [на Украине] договорились до «возвращения к границам 2022 года», несмотря на конституцию нашей страны. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия вооруженных сил и победа», — сказал политик.

Медведев добавил, что возвращение к границам стран, которые существовали до начала спецоперации, противоречит Конституции России.

Накануне Зеленский заявил, что для старта мирных переговоров Россия должна вернуться к границам, действовавшим в 2022 году. Он считает, что это стало бы справедливой основой для диалога.

Зеленский также заявил о необходимости присутствия американских военных на Украине в составе миротворческих сил, подчеркнув, что все миротворческие формирования, расквартированные на территории страны, должны включать войска США.

Ранее на Западе заметили сокращение размера аудитории на выступлениях Зеленского.

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