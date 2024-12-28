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В Татарстане повысили выплаты контрактникам за участие в СВО

В Татарстане выплаты контрактникам за участие в СВО повысили до 2,2 млн рублей
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пресс-служба губернатора Московской области

С 1 января 2025 года в Татарстане размер выплаты за подписание контракта с министерством обороны России для участия в специальной военной операции увеличится с 2 млн до 2,2 млн рублей. Об этом сообщил региональный оперштаб, передает РБК.

Существует трехуровневая выплата за подписание контракта: муниципальная, региональная и федеральная. От министерства обороны сумма составляет 400 тыс. рублей. От правительства Татарстана новые контрактники будут получать 1,5 млн рублей, а от района или города республики – до 300 тыс. рублей.

В предыдущий раз выплаты для новых контрактников в Татарстане повышали в сентябре этого года. От региона в настоящее время бойцы получают 1,3 млн рублей. Выплаты от Минобороны и муниципалитета РТ составляют 400 тыс. и до 300 тыс. рублей соответственно.

С 1 августа 2024 года россияне, заключившие контракт с Минобороны РФ, получали от Татарстана по 1 млн рублей. Таким образом, общая сумма выплаты с учетом других источников финансирования до сентября 2024 составляла 1,7 млн руб.

Ранее в Кремле рассказали, могут ли награды влиять на размер выплат раненым участникам СВО.

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