В российском регионе повысили выплаты новобранцам СВО

Жители Марий Эл при заключении контракта с министерством обороны России для участия в специальной военной операции получат единовременную выплату в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Марийская правда».

Соответствующий указ подписал глава региона Юрий Зайцев. Размер выплаты новобранцам увеличили на 400 тысяч рублей.

Зайцев напомнил, что помимо единовременной выплаты в Марий Эл действует около 50 мер социальной поддержки участников СВО и их семей.

До этого сообщалось, что жители Самарской области при заключении контракта с министерством обороны Российской Федерации с 1 января по 1 февраля получат единовременную выплату в размере 4 млн рублей. За первый год службы выплаты составят 7 млн рублей. Также военнослужащим и их семьям предоставляются льготы и социальные гарантии.

Кроме того, с 1 января 2025 года в Татарстане размер выплаты за подписание контракта с министерством обороны России для участия в СВО увеличен с 2 млн до 2,2 млн рублей.

Ранее раненому бойцу СВО отказали в выплате.