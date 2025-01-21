Макрон призвал Европу проснуться

Европа должна «проснуться» и укрепить свой оборонный потенциал. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон военным страны на фоне прихода к власти в США президента Дональда Трампа, передает Newsweek.

Политик отметил, что смена американского лидера может стать возможностью для «европейского стратегического пробуждения» и уменьшения зависимости стран Европы от Соединенных Штатов.

Макрон усомнился в том, что континент сможет защитить себя в том случае, если Трамп подпишет указ о выводе американских военных кораблей из Средиземного моря и основное внимание Вашингтона будет направлено на Тихий океан.

Французский лидер также призвал европейские страны готовиться к изменениям на мировой арене. Он подчеркнул, что Европе также следует уделять приоритетное внимание активной военной и финансовой помощи Украине, чтобы усилить ее позиции на будущих мирных переговорах с Россией.

Ранее Макрон заявил о мобилизации молодежи для укрепления армии Франции.