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В Росатоме рассказали о технологической ситуации на ЗАЭС

Лихачев: ситуация на ЗАЭС с точки зрения ядерных технологий под полным контролем
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Reuters

Положение на  Запорожской АЭС (ЗАЭС) с точки зрения ядерных технологий под полным контролем. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Энергодар возрождается несмотря на продолжающиеся обстрелы и береговой линии, и территории атомной станции.

Лихачев добавил, что в город возвращаются люди. Он подчеркнул, что Курчатов и Энергодар — «два наших форпоста»,  делается все, чтобы  с точки зрения технологических процессов это было «на  пять с  плюсом».

2 января директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил о планах поменять оставшееся на объекте оборудование зарубежного производства на российское в ходе процесса лицензирования.

По словам директора электростанции, заменить иностранное оборудование на отечественное сложно, но выполнимо, для решения этой задачи имеются все ресурсы.

Кроме того, отметил он, американское топливо на АЭС пока что «стоит в достаточно большом количестве» и этот вопрос тоже предстоит решить.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.

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