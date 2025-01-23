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В городе Запорожье поразили объект энергетической инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил, что 20 тысяч абонентов остались без света
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Объект энергетической инфраструктуры уничтожили в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались жители и объекты критической инфраструктуры — котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты. Тревога длилась более 6 часов», — написал он.

В данный момент без света остаются более 20 тыс. абонентов, еще 17 тыс. — без теплоснабжения, добавил он.

Вечером 22 января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска атаковали беспилотниками «Герань» инфраструктурные объекты украинской армии в Запорожье, в результате чего в нескольких районах города пропал свет, также зафиксировано массовое отключение воды.

По его данным, взрывы были слышны в Коммунарском, Шевченковском и Хортицком районах города.

Ранее военкоры заявили об ударе «Искандером» по заводу «Искра» в Запорожье.

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