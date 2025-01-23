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На Украине ожидают, что союзники смогут отправить им десятки тысяч военных

FT: на Украине ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тыс. военных
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Thomas Peter/Reuters

Украинские власти считают, что их союзники могли бы отправить на Украину около 40–50 тыс. военнослужащих с целью обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе обсуждения.

«Украинские чиновники считают, что от 40 тыс. до 50 тыс. иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима», — говорится в публикации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украине необходимы сотни тысяч европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией.

В январе премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности к отправке миротворческого контингента на Украину. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с союзниками, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее в Раде назвали западных миротворцев «кормом для рыбок».

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