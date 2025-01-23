Рогов: группы ВСУ пытаются бежать из окружения в Великой Новоселке

Отдельные группы гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются самостоятельно бежать из села Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики, которое сейчас окружено российскими войсками. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что украинское командование не отдавало бойцам приказ об отступлении.

Рогов считает, что руководство обрекло ВСУ на быстрое уничтожение в образовавшемся котле. По его словам, покинуть живыми «великоновоселковский котел» получается не более чем у 10–15% украинских военных.

Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. Село имеет важное стратегическое значение из-за крупного командного и логистического пункта ВСУ.

22 января Рогов сообщил, что украинские военные начали эвакуироваться из Великой Новоселки. По его словам, ВСУ упустили возможность беспрепятственно выйти с территории.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали финальный штурм населенного пункта Великая Новоселка.