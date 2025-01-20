В ДНР начался финальный штурм одного из крупных укрепрайонов ВСУ

Вооруженные силы РФ начали финальный штурм населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель», сославшись на ряд источников.

«Российские штурмовики заходят в населенный пункт как малыми пешими группами, так и при поддержке техники», — говорится в публикации.

Из текста следует, что в данный момент сражения идут в северо-восточной части Великой Новоселки. Здесь находятся завод по производству молока, аэродром и автомобильная заправочная станция №1 «Янисоль».

«Шансов у противника вырваться <...> уже фактически не осталось», — подчеркивается в материале.

Великая Новоселка считается последним крупным укрепленным районом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.

19 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что группировка украинских войск в данном населенном пункте попала в оперативное окружение. По его словам, теперь бойцам ВСУ осталось либо сдаться в плен российским военнослужащим, либо быть уничтоженными.

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР.