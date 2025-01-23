В занятом Вооруженными силами Украины городе Гуляйполе на Запорожской линии фронта ликвидировали японского спецназовца. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его данным, ликвидированным оказался офицер японского спецназа Кото Оно.

«Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом», — заявил Рогов.

По его словам, японского наемника ликвидировали во время удара российских войск по местам расположения ВСУ в городе.

До этого гражданина Грузии Геле Кахабришвили заочно приговорили в России к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Он объявлен в международный розыск. В СК заявили, что он прошел необходимую военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.

Ранее наемника из Колумбии арестовали за вторжение в Курскую область.