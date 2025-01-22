СК сообщил о заочном приговоре гражданину Грузии за участие в боях против РФ

СК: наемник из Грузии заочно приговорен к колонии за участие в боях за ВСУ

Гражданина Грузии заочно приговорили в России к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Он объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

Следствие и суд установили, что в феврале 2022 года Геле Кахабришвили «добровольно вступил в военизированное формирование «Интернациональный легион» территориальной обороны Украины, дав свое согласие на участие в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

В СК заявили, что он прошел необходимую военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.

С февраля 2022 по июль 2024 года, по данным СК, Кахабришвили за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях.

До этого московский суд заочно арестовал датчанку Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в участии в боях в Курской области на стороне ВСУ.

Ранее СК сообщил, что розыск объявлены почти 590 наемников ВСУ.