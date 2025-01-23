Бывшему замначальнику ВМА инкриминируют взятки более чем на 40 млн рублей

Экс-замглавы ВМА Вешкина обвинили в получении взяток более чем на 40 млн рублей

Экс-заместителю начальника Военно-медицинской академии (ВМА) Павлу Вешкину предъявили обвинение во взятках на общую сумму более 40 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Один из свидетелей заявил в суде, что передавал деньги Вешкину за содействие в получении контрактов. Сумма взятки при этом зависела от размера контракта и составляла 5% от его общей стоимости.

По словам свидетеля, Вешкин получил свыше 40 млн руб. в качестве взяток за шесть контрактов. При получении денег Вешкин пользовался автомобилем каршеринга, а телефон не носил с собой.

2 января сообщалось, что Вешкин пытался скрыть от следствия имущество, которое могло быть арестовано в рамках уголовного дела против него.

29 января суд в Москве арестовал замначальника Военно-медицинской академии по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в начале 2022 года на территории Петербурга, Москвы, а также Ленинградской и Московской областей появилась «устойчивая группа» для кражи денег из бюджета. Узнав о новой волне коронавируса и распространении штамма «омикрон», участники этой группы обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны и предложили срочно выделить деньги на закупку различного оборудования и медикаментов. В итоге инициаторы получили деньги и использовали их для заключения контрактов с компаниями, подконтрольными организаторам схемы, но по завышенной цене.

Ранее суд заключил под стражу советника РАН по делу о крупном мошенничестве.