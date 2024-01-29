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Замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова арестовали

Суд арестовал замначальника ВМА имени Кирова за мошенничество

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Хамовнический суд Москвы арестовал замначальника Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова Павла Вешкина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде подчеркнули, что было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вешкина, которого подозревают в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество».

Срок ареста установлен до 9 марта. Фабула дела пока не разглашается, говорится в публикации.

До этого стало известно, что бывший заместитель министра энергетики Петр Нидзельский был обвинен в особо крупном мошенничестве и суд наложил обеспечительные меры на банковские счета в различной валюте на общую сумму около 42 млн рублей.

Мещанский суд Москвы вынес постановление о наложении указанных мер в рамках уголовного дела. Как сообщает пресс-служба суда, на банковских счетах, подвергшихся обеспечительным мерам, находилось 9,5 млн рублей, $110 тысяч США и более €233 тысяч.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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