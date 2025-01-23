Прокуратура проверит информацию о списании долга с карты участника СВО

Прокуратура Свердловской области инициировала проверку по поводу информации о списании средств с зарплатной карты участника СВО банком для погашения кредита. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В СМИ появилась информация о жителе Туринского района, чьи деньги, зачисленные на карту в связи с участием в СВО, были списаны на погашение его кредита. В связи с данной ситуацией прокуратура начала проверку законности действий финансового учреждения.

В своем сообщении прокуратура отмечает, что по результатам проверки, в случае выявления нарушений, могут быть предприняты меры прокурорского реагирования.

22 января депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что российский банк забрал все заработанные за участие в специальной военной операции на Украине деньги российского военнослужащего.

Инцидент произошел в Туринске, Свердловская область. Супруга Анатолия пояснила, что банк начал списывать средства с его карты в счет погашения кредитов, несмотря на закон, подписанный президентом Путиным, который запрещает забирать зарплату военнослужащих для погашения долгов. Решить проблему можно только, если Анатолий покинет боевые позиции и пойдет в банк.

Депутат Иванов направил запрос главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

Ранее раненому бойцу СВО отказали в выплате.