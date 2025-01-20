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Раненому бойцу СВО отказали в выплате

Чиновники ХМАО отказали в выплате бойцу, получившему увечье в зоне СВО
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Shutterstock/Salivanchuk Semen

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) чиновники отказали участнику специальной военной операции (СВО) в выплате денег за ранение. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Жена военного, получившего в зоне СВО тяжелое увечье, рассказала, что Агентство социального благополучия отклонило ее заявление, несмотря на предоставление всех необходимых документов.

Прокуратура направила дело в суд, который встал на сторону военного и удовлетворил требования истца. В итоге бойцу назначили выплату.

16 января сообщалось, что одна из коммерческих компаний ХМАО не выплатила зарплату участнику СВО после увольнения. Прокуратура провела проверку, по итогам которой было подтверждено, что бывший работодатель не произвел окончательный расчет участнику СВО. В результате компания выплатила военнослужащему долг по зарплате. Ее также привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что участник СВО из Тверской области получил всего 40 тысяч рублей за четыре месяца службы. По словам парламентария, после этого военный неожиданно узнал о своем якобы пленении.

Ранее сообщалось, что российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций.

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