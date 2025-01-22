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В Запорожской области ликвидировали офицера японского спецназа

Рогов сообщил о ликвидации офицера японского спецназа в Запорожской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

В подконтрольном Киеву городе Гуляйполе Запорожской области уничтожили офицера японского спецназа Кото Оно. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Ликвидация японского оккупанта произошла в результате точного и мощного огневого воздействия со стороны Вооруженных сил РФ», — отметил он.

Офицера японского спецназа уничтожили 20 января, уточнил Рогов.

18 января стало известно, что российские войска ударили по расположению живой силы Вооруженных сил Украины в Кривом Роге и ликвидировали инструктора Йеппе Хансена из Дании. Хансен обучал украинских военнослужащих управлению истребителями F-16. Он помог «сотням» бойцов овладеть навыками пилотирования этих самолетов, рассказал его друг.

До этого сообщалось, что в ходе боевых действий в Луганской народной республике уничтожили солдата-добровольца из Латвии Эдгара Платонова. Он служил в Иностранном легионе ВСУ.

Ранее военный эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине.

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