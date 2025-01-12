В ЛНР погиб солдат-доброволец из Латвии

В ходе боевых действий на Украине погиб солдат-доброволец из Латвии Эдгар Платонов. Об этом сообщает минобороны прибалтийской республики.

По данным ведомства, 41-летний Платонов служил в Иностранном легионе ВСУ и погиб 25 декабря в селе Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР).

«Эдгар был добросердечным, душевным и всегда позитивным человеком, который никогда не терял веры в себя и свои принципы. Он был любящим сыном, нашим старшим, сильным и заботливым братом, который всегда действовал от чистого сердца и с убеждением», — отметили в военном ведомстве Латвии.

Там добавили, что Платонов сам принял решение присоединиться к ВСУ. В ВС Латвии он не служил.

В октябре 2024 года на Украине, предположительно, погиб российский оппозиционер Ильдар Дадин, вступивший в 2023 году в «Сибирский батальон». Он участвовал в протестах с 2011 года, отсидел в колонии, где жаловался на пытки. В честь него статья за нарушение правил митинга получила неформальное название «дадинской». Активист заявлял, что поддерживает ненасильственные методы сопротивления властям, но после начала СВО решил «убивать».

Ранее американца Бентли в Донецке запытали до смерти четверо российских военных.