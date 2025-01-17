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Военный эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине

Военэксперт Козюлин: британские военные базы вряд ли появятся на Украине
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в беседе с газетой «Взгляд» оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине. По его мнению, в период проведения специальной военной операции вряд ли это возможно.

«Британские — как, впрочем, и любые другие европейские или американские — базы на Украине станут законными целями ВС России, а присутствующие на них иностранные войска будут считаться участниками конфликта. Думаю, что в Британии это понимают и не собираются направлять своих военных до окончания конфликта», — сказал Козюлин.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе возможность размещения британских военных баз следует рассматривать как меру моральной поддержки Украины. После окончания СВО реализация договоренностей Лондона и Киева представляется маловероятной, считает эксперт.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве» с Украиной. Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

Согласно декларации, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, в документе шла речь о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее в Британии назвали отвратительным столетнее соглашение с Украиной.

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