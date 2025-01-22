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В Британии признали подготовку НАТО к войне против России

Times: Запад будет готов воевать с Россией после Украины
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Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

Запад будет готов воевать с Россией после завершения боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.

«Когда замолкнут пушки на Украине, то произойдет возрождение и восстановление России. Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — считает командующий британской полевой армии генерал-лейтенант Майк Элвисс.

При этом командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс утверждает, что после завершения боевых действий на Украине Россия сможет восстановиться гораздо быстрее, чем страны Запада, которые сталкиваются с сильнейшим дефицитом вооружений.

До этого британские военнослужащие потребовали от премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону и военно-промышленный комплекс (ВПК) из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.

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