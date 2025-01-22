Освобождение поселка Западное на правом берегу реки Оскол поможет российским войскам контролировать перемещения Вооруженных сил Украины в районе Купянска в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Наши войска продолжают расширять правобережный плацдарм в направлении Купянска. Освобождение Западного и дальнейшее занятие стратегических высот, располагающихся вблизи населенного пункта, позволит нашим ребятам контролировать пути перемещения противника и развить наступление с большим преимуществом», — заявил Ганчев.

До этого министерство обороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что войска РФ выбили подразделения ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, после того как населенный пункт и его окрестности были взяты под огневой контроль.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов.