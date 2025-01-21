Марочко: российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай под Харьковом

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Зеленый Гай в Харьковской области, продолжается остатков отрядов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после продолжительного огневого воздействия и непрекращающихся штурмовых действий Вооруженные силы России улучшили тактическое положение войск в районе населенного пункта. Это позволило взять Зеленый Гай и его окрестности под полный огневой контроль.

Марочко добавил, что сопротивление для украинских военных в Зеленом Гае стало практически невозможным и они приняли решение отступить.

Воспользовавшись плохой погодой, среди ночи остатки украинских военнослужащих бросили свои позиции и ушли по направлению Боровской Андреевки. В настоящее время основные усилия российских войск направлены на уничтожение разрозненных отрядов, добавил военный эксперт.

20 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль Новоегоровку. В боях за этот населенный пункт участвовали солдаты группировки российских войск «Запад».

Ранее стало известно о действиях ВС РФ после взятия Новоегоровки в ЛНР под контроль.