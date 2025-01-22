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Марочко заявил, что ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов

Марочко: у ВСУ в ДНР произошел разрыв мины в стволе, пострадали трое военных
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Stringer/Reuters

Украинские военнослужащие пострадали в ДНР из-за некачественных боеприпасов. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«В результате радиоперехвата стало известно, что на одной из позиций ВФУ (вооруженные формирования Украины. — «Газета.Ru») в районе населенного пункта Григоровка западнее Белогоровки во время выполнения боевого задания произошел разрыв 120-миллиметровой мины в канале ствола», — сказал он, ссылаясь на свои источники.

По его словам, один украинский военный не выжил из-за минно-взрывной травмы, еще двое получили ранения средней степени тяжести.

Проводится служебное разбирательство. Основной версией причин произошедшего стало использование некачественных боеприпасов, добавил Марочко.

20 января военный эксперт сообщал, что российские военные, продвигаясь в районе взятого под контроль населенного пункта Новоегоровка в Луганской народной республике, начали формировать огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины.

Ранее Марочко заявил, что российская армия начала теснить ВСУ к западной границе ЛНР.

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