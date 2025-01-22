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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны РФ: военные взяли под контроль Западное в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские подразделения также нанесли поражение живой силе и технике нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези в ДНР.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что войска РФ выбили подразделения ВСУиз села Зеленый Гай в Харьковской области, после того как населенный пункт и его окрестности были взяты под огневой контроль.

17 января в российском Минобороны сообщили, что российские военные за неделю с 11 по 17 января освободили семь населенных пунктов в ДНР и один — в Харьковской области. По данным пресс-службы, благодаря активным действиям группировки войск «Запад» освобождены села Калиново в Харьковской области и Терны в ДНР, а решительные действия «Южной» группировки позволили освободить донецкое село Янтарное.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ несут потери из-за некачественных боеприпасов.

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