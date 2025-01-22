В ДНР военный РФ победил в стрелковом бою с двумя солдатами ВСУ и взял их в плен

Военнослужащий из батальона «Шустрого» 4-й бригады Вооруженных сил России одержал победу в стрелковом бою с двумя украинскими солдатами и взял их в плен. Об этом сообщает RT.

По информации телеканала, бой и пленение произошли на юго-востоке города Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).

Позже взятые в плен военнослужащие из 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали военкору RT Владу Андрице, что инструкторы из США обучали их в ФРГ. По их словам, в Германии готовили целый батальон.

В январе пленный украинский солдат Андрей Забарата рассказал, что группа бойцов ВСУ была отправлена в лесопосадку для ведения наблюдения за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название — Покровский) районе ДНР, однако они оказались окружены и попали в плен.

В декабре солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске (украинское название — Торецк).

Ранее российский военный взял в плен пятерых солдат ВСУ в ходе первого боя на СВО.