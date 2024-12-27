Солдаты из охраны генштаба ВСУ сдались в плен в Дзержинске

Солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске (Торецке). Об этом сообщили бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ (бывшей Народной милиции ДНР и 1-го Донецкого армейского корпуса) в своем Telegram-канале, где также размещены видео с пленными.

Сообщается, что украинские военные решили сдаться после того, как получили инструкции на листовках, сброшенных на их позиции. Сдавшиеся обратились к своим сослуживцам с призывом поступить так же.

Для перехода на сторону России украинские военные могут использовать гуманитарную частоту 149.200. В радиоэфире условия можно согласовать, связавшись с позывным «Волга».

Днем 27 декабря стало известно, что российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли в плен 51 бойца Вооруженных сил Украины.

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