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Российские военные взяли в плен солдат из охраны генштаба ВСУ

Солдаты из охраны генштаба ВСУ сдались в плен в Дзержинске

Солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске (Торецке). Об этом сообщили бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ (бывшей Народной милиции ДНР и 1-го Донецкого армейского корпуса) в своем Telegram-канале, где также размещены видео с пленными.

Сообщается, что украинские военные решили сдаться после того, как получили инструкции на листовках, сброшенных на их позиции. Сдавшиеся обратились к своим сослуживцам с призывом поступить так же.

Для перехода на сторону России украинские военные могут использовать гуманитарную частоту 149.200. В радиоэфире условия можно согласовать, связавшись с позывным «Волга».

Днем 27 декабря стало известно, что российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли в плен 51 бойца Вооруженных сил Украины.

22 декабря разведчики российской группировки войск «Юг» взяли пленных ВСУ на Северском участке фронта.

Ранее в США допустили поражение Киева за несколько дней при одном условии.

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