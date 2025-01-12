Боец ВСУ рассказал, как его группу окружили и взяли в плен

Пленный боец ВСУ Забарата: мы вели наблюдение за ВС РФ, но попали в плен в ДНР

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отправлена в лесопосадку для ведения наблюдения за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название — Покровский) районе Донецкой народной республики (ДНР), однако они оказались окружены и попали в плен. Об этом рассказал пленный украинский солдат Андрей Забарата на видео, которое распространило Минобороны РФ.

Военнопленный рассказал, что прибыл командир роты, отобрали по два человека «с хаты», после чего перевезли в другое место, где выдали бронежилеты и автоматы.

«Показали на карте, какая позиция. Подвезли к лесополосе, сказали, что российских военных там нет, тихо, не стреляют, нужно только наблюдать. Мы пришли, а там совсем не так», — говорит Забарата на предоставленных кадрах.

В результате, как добавил украинский боец, Вооруженные силы России произвели окружение ВСУ, после чего открыли огонь. Забарата указал, что командир роты по рации отдал приказ кидать гранаты, но украинские бойцы решили выключить рации и сдаться в плен.

Накануне Telegram-канал «Южный фронт» сообщил, что в ходе боевых действий за город Курахово, который находится в ДНР, 16 украинских военнослужащих сдались в плен. На видеоматериалах, которые распространил источник, запечатлена группа пленных бойцов ВСУ, один из них, назвавшийся Василием Крахмалем, заявил, что решение сдаться «продиктовано желанием сохранить свои жизни».

Ранее аналитик заявил о страхе Зеленского сдаваться.