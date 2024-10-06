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Российский военный взял в плен пятерых солдат ВСУ в ходе первого боя на СВО

Российский солдат в одиночку заскочил в блиндаж ВСУ и пленил пятерых украинцев

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский солдат с позывным «Слива» в ходе первого сражения в зоне специальной военной операции (СВО) взял в плен пятерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Черные гусары».

По информации журналистов, осенью 2024 года мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился на фронт. Его назначили пулеметчиком, но в первом же бою военнослужащий лишился своего основного оружия.

Однако солдат не растерялся и, взяв нож, заскочил в блиндаж украинских военнослужащих. Другие бойцы Вооруженных сил РФ отвлекли на себя внимание представителей ВСУ, а в это время «Слива» приблизился к ним и обезоружил.

«Блиндаж я взял около 11:30 <...>. Мы просидели почти четверо суток в этом блиндаже. Через меня проходили наши, на откат, трехсотые (раненые. — «Газета.Ru») помогали, перевязывали всех», — вспомнил мужчина.

Как он сказал, российские солдаты придерживались одной позиции — дать шанс покинуть блиндаж всем, кто мог.

«Слива» выразил уверенность, что взять в плен пятерых военных ВСУ ему помог эффект неожиданности. Также боец обратил внимание, что в его отряде было много людей, для которых то сражение стало самым первым в зоне СВО.

Ранее в РФ наградили военного, сдерживавшего натиск ВСУ на поле боя в течение 10 часов.

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Операция на Украине
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