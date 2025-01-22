Стало известно о переговорах властей Сирии с РФ о будущем военных баз

Новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских военных баз на сирийской территории. Об этом заявил министр обороны Мурхаф Абу Касра, его цитирует ТАСС.

«До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение [этого вопроса]. Мы пока не получали указаний [от нашего руководства на этот счет]», — сказал он (цитата по ТАСС).

В декабре президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступают за то, чтобы военные базы РФ в Сирии остались.

По его словам, Россия поддерживает отношения с группировками в Сирии и все они заинтересованы в том, чтобы российские базы остались. Путин уточнил, что решение по базам будет принято после того, как станет известно, какие интересы преследует новое правительство страны.

Ранее в ЕС назвали вывод баз РФ условием для диалога с новыми властями Сирии.