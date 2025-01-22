Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о переговорах властей Сирии с РФ о будущем военных баз

Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о будущем российских военных баз
close
Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских военных баз на сирийской территории. Об этом заявил министр обороны Мурхаф Абу Касра, его цитирует ТАСС.

«До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение [этого вопроса]. Мы пока не получали указаний [от нашего руководства на этот счет]», — сказал он (цитата по ТАСС).

В декабре президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступают за то, чтобы военные базы РФ в Сирии остались.

По его словам, Россия поддерживает отношения с группировками в Сирии и все они заинтересованы в том, чтобы российские базы остались. Путин уточнил, что решение по базам будет принято после того, как станет известно, какие интересы преследует новое правительство страны.

Ранее в ЕС назвали вывод баз РФ условием для диалога с новыми властями Сирии.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами