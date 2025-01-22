В секторе Газа заявили об атаке ЦАХАЛ на юг палестинского анклава

Safa: израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь в городе Рафах на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня. Об этом сообщает агентство Safa, ссылаясь на местного корреспондента.

По его информации, в результате атаки ранения получили четыре человека, еще одного человека спасти не удалось.

Корреспондент также заявил, что одновременно израильская военная техника ведет интенсивную стрельбу рядом с контрольно-пропускным пунктом «Керем-Шалом», расположенным неподалеку от Рафаха.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением.

20 января Израиль освободил 90 заключенных в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС. В первую партию тех, кого Израиль должен был освободить, попали 78 жителей Западного берега и 12 жителей Восточного Иерусалима. Среди них — 69 женщин (одна несовершеннолетняя) и 20 мужчин (восемь несовершеннолетних).

В свою очередь Израилю передали трех заложниц ХАМАС. Всего по условиям перемирия еврейское государство в течение 42 дней должно получить 33 заложников.

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.